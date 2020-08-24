اليوم السابع
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المؤشر نيكى ينخفض 0.03% فى بداية التعامل بطوكيو

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:11 ص
المؤشر نيكى ينخفض 0.03% فى بداية التعامل بطوكيو المؤشر نيكى
رويترز

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تراجع المؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
 
وانخفض نيكى 0.03 فى المئة مسجلا 22913.20 نقطة فى حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 فى المئة ليسجل 1604.16 نقطة.
 

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