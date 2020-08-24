اليوم السابع
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اللهم بشرنا برفع الوباء.. مسجد الحسين يستعد لاستقبال صلاة الجمعة.. فيديو وصور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:28 م
اللهم بشرنا برفع الوباء.. مسجد الحسين يستعد لاستقبال صلاة الجمعة.. فيديو وصور تعقيم مسجد الحسين استعدادا لصلاة الجمعة
كتب على عبد الرحمن تصوير عمرو مصطفى

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بدأت وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، حملات مكثفة لنظافة وتعقيم واسعة فى المساجد الكبرى والجامعة، تستمر حتى الخميس المقبل، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استعدادا لعودة صلاة الجمعة المقبلة.

ورصدت عدسة "اليوم السابع"، قيام مديرية أوقاف القاهرة تحت إشراف الشيخ خالد خضر مدير المديرية، بتعقيم ونظافة مسجد الحسين، استعدادا لفتحه أمام المصلين لصلاة الجمعة المقبلة، كما تم التأكد من استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المسجد، واستمرار غلق الضريح.

وأكدت وزارة الأوقاف على أن العاملين مسئولين مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

التعقيم

التعقيم

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

امام المسجد يوجه المختص بالتعقيم

امام المسجد يوجه المختص بالتعقيم

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على أنه فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا فى منزله طوال فترة الفتح الجزئى سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا فى إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحى.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم منع أى إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمى شعائر ومؤذنين وعمال وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة القادمة .

 

بوابه التعقيم
بوابه التعقيم

 

تعقيم المسجد بالكامل
تعقيم المسجد بالكامل

 

تعقيم ارضيه مسجد الحسين
تعقيم ارضيه مسجد الحسين

 

تعقيم الحسين
تعقيم الحسين

 

تعقيم المحراب
تعقيم المحراب

 

تعقيم المسجد بالمطهرات
تعقيم المسجد بالمطهرات

 

تعقيم المسجد
تعقيم المسجد

 

تعقيم بوابه المقام
تعقيم بوابه المقام

 

تعقيم مسجد الحسين استعداد لصلاه الجمعه
تعقيم مسجد الحسين استعداد لصلاه الجمعه

 

تعقيم
تعقيم

 

عمليه تعقيم مسجد الحسين
عمليه تعقيم مسجد الحسين

 

مسجد الحسين من الداخل
مسجد الحسين من الداخل

 

مسجد الحسين
مسجد الحسين

 

مقام الحسين
مقام الحسين

 


صلاة الجمعة

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محمد مختار جمعة

الأوقاف

صلاه الجمعه

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