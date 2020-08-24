اليوم السابع
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الكهرباء: 20% من الحمل الأقصى خلال 2020 من مصادر الطاقة المتجددة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:00 ص
الكهرباء: 20% من الحمل الأقصى خلال 2020 من مصادر الطاقة المتجددة وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسبة إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى حتى  منتصف عام 2020 بلغت 20% ، كاشفا أن هذه النسبة كان مخطط الوصول لها  بحلول عام 2022 وفقا لخطة الوزارة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
 
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أنه من الممكن  أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035 ، في إطار خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية.
 
وقال المصدر أنه تم  اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الطاقة الشمسية

طاقة الرياح

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