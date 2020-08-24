الكهرباء تكشف سبب مد فترة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى 30 سبتمبر

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل، جاء استجابة لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه منذ تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة كما تلقت المنصة أكثر من 430 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 11 أغسطس الماضى.

وقال حمزة، إن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 ، كما تقدم المنصة خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

وتابع حمزة أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا. ​