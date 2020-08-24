وأضاف بيسكوف ،في تصريح صحفي اليوم الاثنين، رداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي قد شارك في المفاوضات الخاصة بنقل نافالني من أومسك إلى ألمانيا: " هذا ليس من اختصاص الرئيس على الإطلاق، وهو قرار طبي تماما يتعلق بحالة المريض الصحية، حيث لا يوجد سبب للمفاوضات الدولية بهذا الشأن"، موضحا أن السلطات الروسية المعنية قامت بكل شيء بسرعة كبيرة وبشكل عاجل.



يُذكر أن الطائرة، التي كان على متنها نافالني من تومسك إلى موسكو، قامت بهبوط اضطراري في أومسك (سيبريا) بسبب تدهور حالة المعارض الروسي أثناء الرحلة، حيث نقل العناية المركزة في المستشفى.



من جانبها أكدت المتحدثة الصحفية باسم نافالني، كيرا يارمش، أنه مصاب بتسمم، ووفقًا لإدارة المستشفى الروسية لم يتم العثور علي سم أو آثار له في الدم أو البول لدى نافالني، وشخص الأطباء حالته على أنها اضطراب في التمثيل الغذائي، الذي تسبب في انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم.

يُشار إلى أن المعارض الروسي نقل يوم السبت الماضي إلى مستشفى "شاريتيه" في برلين وتفيد الأنباء الواردة من هذه المستشفى اليوم بأن الأطباء الألمان يرجحون فرضية تسميم المعارض الروسي.