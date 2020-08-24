الكاظمى يطالب بحماية المتظاهرين السلميين ويدعو لتهيئة الأجواء للانتخابات

كتب أحمد عرفة

أكد مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني، أنه لابد من حماية المتظاهرين السلميين، ودعا الكاظمى إلى تهيئة الأجواء للانتخابات. وفقا لقناة العربية. كان قد قال مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق خلال اجتماع أمني في البصرة: مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال والسلاح المنفلت "غير مقبول".

وأضاف مصطفى الكاظمي من البصرة: لا نقبل بالإخفاقات في حماية أمن البصرة، موضحا أن عمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه.

ولفت رئيس وزراء العراق، إلى أن من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه وستتم محاسبته، موضحا أن ما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة.

وتابع مصطفى الكاظمي خلال اجتماع أمني في البصرة: عليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت، مستطردا: نرفض أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.