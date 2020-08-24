اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:35 م
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القضاء الأعلى يوافق على ترشيح المستشار محمد غراب نائب عام مساعد

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:13 م
القضاء الأعلى يوافق على ترشيح المستشار محمد غراب نائب عام مساعد المستشار حماده الصاوى والمستشار محمد محمود حسن غراب
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الجارى على طلب المستشار حماده الصاوى النائب العام، على ترشيحَ المستشار محمد محمود حسن غراب الرئيسَ بمحكمة الاستئناف مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة، لشغل وظيفة «النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائى».

المستشار حماده الصاوي

المستشار محمد محمود حسن غراب

مجلس القضاء الأعلى

المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض

محكمة النقض

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