القضاء الأعلى يوافق على ترشيح المستشار محمد غراب نائب عام مساعد

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الجارى على طلب المستشار حماده الصاوى النائب العام، على ترشيحَ المستشار محمد محمود حسن غراب الرئيسَ بمحكمة الاستئناف مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة، لشغل وظيفة «النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائى».
القضاء الأعلى يوافق على ترشيح المستشار محمد غراب نائب عام مساعدالإثنين، 24 أغسطس 2020 03:13 م
المستشار حماده الصاوى والمستشار محمد محمود حسن غراب
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