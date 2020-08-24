القضاء الأعلى يوافق على ترشيح المستشار محمد غراب نائب عام مساعد

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الجارى على طلب المستشار حماده الصاوى النائب العام، على ترشيحَ المستشار محمد محمود حسن غراب الرئيسَ بمحكمة الاستئناف مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة، لشغل وظيفة «النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائى».