القس أندريه زكي يشكر الرئيس والبرلمان على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية

قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل مجهوداته لتحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما نشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والسيد الشريف، وسليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وأعضاء البرلمان المصري".
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته فى جلسة سابقة.
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