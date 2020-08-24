القبض على 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بمنطقة حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص، فى مشاجرة بالمشروع الأمريكى بمنطقة حلوان، انتقل رجال المباحث إلى المكان، تم ضبط طرفى المشاجرة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بمشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة حلوان، بالأسلحة والتراشق بالحجارة والزجاجات بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن إصابة 4 اشخاص من الطرفين بالمشاجرة، وانتقل رجال المباحث للمكان، وتمكن رجال مباحث قسم حلوان، من السيطرة على الأوضاع بالمنطقة، و القبض على طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.