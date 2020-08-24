القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مدينة أجا

الدقهلية شريف الديب

ألقى ضباط مباحث أجا بالدقهلية القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بمدينة أجا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغات من المواطنين بشارع العثمالية بمدينة أجا، إلى رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، بوجود ميول في عدد من المنازل نتيجة أعمال حفر للتنقيب علي الآثار،

وعلى الفور تم إبلاغ العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا، وتم التوجه بمصاحبة القيادات الشرطية والتنفيذية إلى محل الشكوى مكان التنقيب ومعاينة المكان، وتم إلقاء القبض على المتهمين من قبل رجال الشرطة، وجارٍ التحقيق معهم وقد أمرت رئيسة المجلس بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإصدار قرار وحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار.