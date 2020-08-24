اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مدينة أجا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:43 م
القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مدينة أجا حبس
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط مباحث أجا بالدقهلية القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بمدينة أجا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغات من المواطنين بشارع العثمالية بمدينة أجا، إلى رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، بوجود ميول في عدد من المنازل نتيجة أعمال حفر للتنقيب علي الآثار، 

وعلى الفور تم إبلاغ العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا، وتم التوجه بمصاحبة القيادات الشرطية والتنفيذية إلى محل الشكوى  مكان التنقيب ومعاينة المكان، وتم إلقاء القبض على المتهمين من قبل رجال الشرطة، وجارٍ التحقيق معهم وقد أمرت رئيسة المجلس بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإصدار قرار  وحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار.

 

 

 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

التنقيب على الآثار

مركز أجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة