القبض على لاعب كرة قدم بنادى وادى دجلة لنشره صورا خادشة لفتاة

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية في جلستها المنعقدة اليوم، القبض على لاعب كرة قدم بنادي وادى دجلة، لاتهامه بنشر صور خادشة للحياء خاصة بفتاة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما قررت المحكمة حجز القضية لجلسة يوم الخميس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1439 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 60 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا من "غ س" 19 سنة مقيمة دائرة مركز بلبيس، تتهم فيه "ع ج م أ" 22 سنة لاعب كرة قدم بنادي وادى دجلة، مقيم ببندر بلبيس، بالتعدى على حياتها الخاصة وتهديدها بصور خادشة للحياة، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لنشر صور خادشة للحياة خاصة بها وتهديدها بمحادثات بينهما لابتزازها وقدمت صور المحادثات بينهما.

وتوصلت تحريات الرائد محمد النادى معاون مباحث بلبيس، والمقدم رائد ربيع، وكيل فرع البحث الجنائى فرع الجنوب، إلى صحة الواقعة، وتمت إحالة المتهم من قبل محمد أبو الليل وكيل النيابة العامة بنيابات جنوب الزقازيق، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قضت بمعاقبة اللاعب غيابيا بالسجن 7 سنوات فى جلسة 22 يونيو الماضى، وأثناء قيام اللاعب بعمل إعادة إجراءات وحضوره الجلسة اليوم، قررت المحكمة إلقاء القبض عليه، وحجز القضية لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم.