وأضافت فيرجير أن الحكومة تطلب الحصول على مسحة من الأشخاص الذين خالطوا مصابين بكورونا أو تظهر عليهم أعراض بالإصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم معاقبة من يرفض إجراء اختبار المسحة بغرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف بيسو فلبيني، أو الخضوع لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر.

وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في الفلبين 194 ألفًا و252 إصابة، ما يعد أعلى معدل للإصابات في جنوب شرق آسيا.

ويذكر أن نحو 2 مليون شخص خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا في الفلبين حتى الآن.