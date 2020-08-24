الفلبين تسجل 4686 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

رويترز

أكدت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الاثنين، تسجيل 4686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في نشرة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 194252، سُجل أكثر من 60 بالمئة منها خلال الشهر الماضي، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3010

وفى وقت سابق، أعلنت الفلبين، تسجيل 2378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل ارتفاع يومي فيما يقرب من أربعة أسابيع، لكن الحصيلة على مستوى البلاد ارتفعت إلى 189601 إصابة ولا تزال الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 32 وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 2998.