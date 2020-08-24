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الفريق أسامة ربيع: مليون دولار رسوم عبور أكبر سفينة من قناة السويس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:12 م
الفريق أسامة ربيع: مليون دولار رسوم عبور أكبر سفينة من قناة السويس رئيس قناة السويس
كتب محمد شرقاوى

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يوجد منافس لقناة السويس فى العالم، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اتبعنا سياسات تسويقية مرنة وفق استراتيجية إدارة الأزمات بالهيئة".


وتابع أسامة ربيع: "رسم مرور أكبر سفينة فى العالم من قناة السويس مليون دولار"، موضحا: "الرئيس السيسى سألنا عن الحوافز وقلت له إن الحوافز مستمرة حتى آخر العام"، متابعا: "تجرى متابعة القنوات وطرق التجارة العالمية التى يتم الإعلان عنها". وأكمل: "نعمل على مشروع تطوير الممر الملاحى وهو مستمر حتى 2021، ولدينا 16 محطة مراقبة على طول القناة وتم الانتهاء من 10 محطات منها ومستمرون فى تطوير 6 أخرى".

 

وقال الفريق أسامة، إن منذ يناير الماضى وحتى أغسطس حققنا مرور عدد سفن أكبر من العام الماضي، مضيفا: احتفلنا بمرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة". وتابع أسامة ربيع: "من 2010 وحتى 2015 قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان عدد السفن 86 ألف سفينة وبعد افتتاح القناة الجديدة وصل عدد السفن لـ90 ألف سفينة بزيادة 3.7%".

 

وأكمل أسامة ربيع: "الحمولة كانت فى الخمس سنوات قبل افتتاح القناة الجديدة 4.6 مليار طن و5.6 مليار طن بعد افتتاح القناة الجديدة والعائد بالدولار كان 25.9 مليار دولار وبعد افتتاح القناة 27.32 مليار دولار بزيادة 4.7 %.
ولفت أسامة ربيع: "قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة فى قناة السويس، ولو ماعملناش قناة السويس الجديدة كان ستقل الإيرادات".


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