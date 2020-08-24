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العراق يعلن عن إصابة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:27 م
العراق يعلن عن إصابة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكورونا كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن العراق عن إصابة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أفاد مصدر طبي اليوم، الاثنين، بأن وزارة الصحة سجلت اليوم 3644 إصابة جديد بفيروس كورونا و91 حالة وفاة فى عموم العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز": "إن وزارة الصحة سجلت اليوم 3644 إصابة جديد بفيروس كورونا في عموم العراق".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم أيضا تم تسجيل 91 حالة وفاة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن شفاء 3980 مصابا من فيروس كورونا.


العراق

إصابات

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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