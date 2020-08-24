العثور على طفلة رضيعة داخل شنطة بطريق المحلة فى الغربية

الغربية محمد طارق

عثر أهالى محافظة الغربية على طفلة داخل شنطة ملقاه بطريق المحلة أمام إحدى مطاعم المأكولات، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، لنقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أحد الأشخاص بطرق المحلة بمدخل قرية شبشير الحصة، يفيد بالعثور على طفلة داخل شنطة ملقاه بجانب الطريق أثناء دخوله إلى أحد المطاعم لشراء المأكولات.

وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفىى وقت سابق لقى شاب فى العقد الثانى من عمره، مصرعه، وذلك إثر انقلاب دراجة نارية بطريق " طريق طنطا - المحلة " فى محافظة الغربية ، وتم نقلة إلى مستشفى طنطا الجامعى ، وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة ، بانقلاب دراجة نارية على طريق " طنطا - المحلة " ، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف ، وتبين انقلاب دراجة نارية ، وأسفر الحادث عن مصرع " فتحى ا. ا"، 29 سنة مقيم بقرية برما، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .