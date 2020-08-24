من جانبها، قالت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، رنا الحجة، إن المنظمة على تواصل من السلطات الروسية للتعرف على تطورات اللقاح "سبوتنيك-V".

ووفقا للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، وبعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إن نظام الحقن المزدوج يسمح بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.

وكانت روسيا أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك-V".