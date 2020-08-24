اليوم السابع
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الصحة العالمية تؤكد تفاوت نسب التجارب الدولية لعلاج كورونا ببلازما الدم

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:43 م
الصحة العالمية تؤكد تفاوت نسب التجارب الدولية لعلاج كورونا ببلازما الدم بلازما الدم
كتب سمير حسنى

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن التجارب الدولية لعلاج كورونا ببلازما الدم متفاوته وغير قاطعة، جاء ذلك بحسب العربية.

كان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، كشف فى بيان له، أنه يأمل فى القضاء على وباء فيروس كورونا في أقل من عامين، موضحا أن العالم لديه "التكنولوجيا والمعرفة" لوقف أزمة فيروس كورونا.

وأضاف: نأمل أن يتم القضاء على فيروس كورونا خلال أقل من عامين أى أقل من الوقت الذى تم فيه القضاء على جائحة الأنفلونزا الإسبانية التى بدأت فى عام 1918 واستغرقت عامين حتى انتهت، إذا توحد العالم ونجح فى إيجاد لقاح، مؤكدا أن "وضعنا الآن مع المزيد من الاتصال للفيروس فرصة أفضل فى الانتشار، ويمكنه التحرك بسرعة، فى نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 23 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا Covid-19  فى جميع أنحاء العالم، وتوفى 800 ألف شخص بسبب الفيروس، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.


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الصحة العالمية

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