السياحة: إبلاغ السائحين بخط ساخن للشكاوى خلال إقامتهم بمصر

كتبت آمال رسلان

طالبت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة والمنشآت السياحية والفندقية بضرورة إبلاغ الوفود السياحية القادمة لمصر برقم الخط الساخن الذى وفرته الوزارة لتلقى الشكاوى من السائحين حال تواجدها.

وأبلغ اتحاد الغرف السياحية اعضاءة بتنبيه وزارة السياحة، حيث قامت الغرف الخمس بتعميم منشور على أعضائها يتضمن تعليمات وزارة السياحة فى هذا الشأن.

وتضمن المنشور:"فى ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وحرصا على الحفاظ على مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، والتيسير عليهم حال واجهتهم أى مشكلات خلال إقامتهم فى مصر، يرجى التكرم بالالتزام بالاعلان عن رقم الخط الساخن لتلقى شكاوى السائحين".

وأكد المنشور أن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات او المنشآت التى تخالف ذلك.

وقامت وزارة السياحة والآثار بتطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم 19654، الذى أطلقته فى شهر إبريل الماضى ليشمل تلقى استفسارات وآراء السائحين فى ظل ضوابط السلامة الصحية التى أصدرتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، ذلك في ضوء عودة السياحة الوافدة إلى مصر بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى اعتبارا من أول يوليو.

من جانبها أوضحت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه سيقوم بتلقى كافة استفسارات السائحين التى من بينها المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التى يمكنهم زيارتها فى ضوء ضوابط السلامة الصحية التى أصدرتها الوزارة.