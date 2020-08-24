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السفارة الأمريكية فى ليبيا تعلن دعمها لحق المتظاهرين فى الاحتجاج السلمى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:51 م
السفارة الأمريكية فى ليبيا تعلن دعمها لحق المتظاهرين فى الاحتجاج السلمى مظاهرات فى ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، دعمها حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، وفقا لقناة العربية. وفى وقت سابق طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الاثنين، حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" - على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها.

 


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