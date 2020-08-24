السعودية والبحرين تبحثان سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة

وكالات

حثت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك لدي لقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في الرياض اليوم، نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي جرى خلاله أيضا تسليم الدكتور الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية ، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين تقديراً للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.