اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية والبحرين تبحثان سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:02 م
السعودية والبحرين تبحثان سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة الملك سلمان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حثت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
جاء ذلك لدي لقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في الرياض اليوم، نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي جرى خلاله أيضا تسليم الدكتور الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية ، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين تقديراً للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السعودية

البحرين

دول الخليج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة