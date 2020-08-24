السعودية تستعد لإطلاق الرحلات البحرية بالبحر الأحمر باستقبال أول "كروز"

كتبت آمال رسلان

استقبل ميناء ضباء السعودى أولى سفن (الكروز) السياحية القادمة إلى موانئ المملكة عبر السفينة (سيلفر سبيريت) لغرض التزود بالوقود واستكمال إجراءات دخولها للمشاركة فى البرنامج السياحى الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية (أبحر في الصيف) وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية (تنفس) هذا العام.

وسينطلق تشغيل الرحلات السياحية ابتداءً من ميناء الملك عبد الله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مروراً بميناء ينبع التجاري ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة والتشغيلية العالية.

وعملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تسخير جميع الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية في موانئ المملكة بما في ذلك ميناء ضباء لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، وسط تضافر جهود جميع الكوادر البشرية بالموانئ والقطاعات الحكومية العاملة بها، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المملكة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة أن أولى رحلات سفن كروز السعودية ستنطلق في 27 أغسطس الجاري لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي.

وكشفت الهيئة عن اسعار الغرف على متن السفينة والخدمات المقدمة لروادها، حيث تضم السفينة السياحية عددا من المطاعم الخاصة وفقًا للباقة المتوفرة، وتختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة، كما يوجد غرف داخلية بنافذة مطلة على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، ويحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.