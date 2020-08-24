السجن 6 أشهر لشاب بتهمة هتك عرض فتاة فى باب الشعرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة هيثم . ف بالحبس 6 اشهر مع الشغل لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء عودتها من عملها داخل أتوبيس نقل عام بباب الشعرية.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام في القضية التي حملت رقم 550 لسنة 2019 كلي وسط أنه بتاريخ 5 نوفمبر من العام الماضي اتهمت النيابة هيثم . ف " 37 سنة" سباك بهتك عرض ن . م بالقوة ، ذلك بان انقض عليها اثناء عودتها من عملها ، بوسيلة النقل الجماعي، وباغتها بامساك منطقة حساسة في جسدها .

وقالت المجني عليها في التحقيقات انها تعمل في منطقة باب الشعرية واثناء عودتها الي مسكنها واستقلالها اتوبيس النقل العام فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا فلم تلتفت اليه ، ونظرت بعيدا عنه الا انه تمادي ثم انقض عليها دون ان تشعر به ودون ان يخاف من المتواجدين وامسك جزء حساس في جسدها فصرخت وامسكت به والركاب وسلموه لقسم الشرطة.