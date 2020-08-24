الزراعة تستهدف 200 ألف منزل ومزرعة للرصد والاكتشاف المبكر لأمراض الماشية

كتب عز النوبى

قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوضع خطة للترصد النشط للامراض الوبائية الحيوانية تستهدف القيام بزيارات ومأموريات حقلية لعدد 5000 قرية وكفر وزيارة 200000 منزل ومزرعة لرصد امراض الحمى القلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجترات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدرى الاغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.



وذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها

للحفاظ على الثروه الحيوانية لدى صغار المربين وتنميتها مع استهداف خطوات مستقبليه لتحسين السلالات



وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على أهمية الاستجابه السريعه لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا بجانب القيام بحملات توعية وارشاد للمربين فى اماكن الاصابة والقرى المجاورة للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الابلاغ حال ظهور ايه اعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.



ومن ناحيته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي القرى التى تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 213 قرية فى 16 محافظة وذلك ابتداءً من التاسع من اغسطس حتى الآن ، وانه تم فحص 90513 حيوان فى 2994 منزل وتم رصد عدد من حالات الإصابة الفردية لمرض الجلد العقدي في 27 منزل بمحافظات (أسيوط – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ) معظمها حيوانات غير مُحصنة ، وهو من الأمراض التي تصيب الابقار ولاتنتقل للانسان



وتم اتخاذ كافة الاجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ،علاج الحيوانات المصابة مع التنبية على أصحابها بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.



وأضاف محمود انه تم تحصين عدد 198902 رأس ضد الجلد العقدي و 64936 رأس ضد الحمى القلاعية، 55063 رأس ضد حمى الوادى متصدع، 21039 ضد جدري الأغنام، 129293 ضد طاعون المجترات الصغيرة(الماعز والاغنام) بمحافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس وحتى تاريخه.



هذا وبناءا على تكليفات وزير الزراعه قام رئيس هيئة الخدمات البيطرية يرافقه روؤساء الادارات المختصه ومديرى مديريات الطب البيطري بعمل زيارات ميدانية لكل من محافظات كفرالشيخ والدقهليه والمنوفيه والغربيه والقليوبيه لمتابعة أعمال التقصي النشط وتنفيذ أعمال الاحتواء من علاج وتحصين حلقي ورش نواقل الأمراض.



والهيئة العامة للخدمات البيطرية تناشد المزراعيين والمربيين بإبلاغ الوحدات البيطرية بالقرى وإدارات الطب البيطري حال إصابة مواشيهم بأي أمراض او الاتصال على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو19561 او رقم الواتس01111866710





