الرقابة المالية ترفض تقييم أرض شركة أطلس للاستثمار لعدم توافقه مع المعايير

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم موافقتها على تقرير التقييم الخاص بأرض شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الواقعة بالكيلو 42.5 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك لعدم توافقه مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015.

وحققت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أرباحاً بلغت 389.48 ألف جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 2.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.07 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.