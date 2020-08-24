الرقابة الإدارية تلقى القبض على مدير التسكين بحى باب الشعرية لتقاضيه رشوة

كتب: محمد أبو ضيف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير التسكين بحى باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما لمبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المبانى، الذى تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحى منشية ناصر، وذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة، وقد أسفرت تحريات الهيئة عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حى منشية ناصر ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما واصلت الهيئة جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، وذلك بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط ١٩٠٢ صنف من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية، وحوالى 2.1 طن لحوم طازجة ودواجن مذبوحة بمحال الجزارة وبمجازر غير مرخصة، وحوالى نصف طن من مجمدات الأسماك مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير ٧٣٣ محضر لعدد من المخابز التى تنتُج الخُبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و١٦ محضرا لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الاسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط فى المواعيد الرسمية، بالإضافة إلى ضبط ٧٤ عبوة مبيد زراعى منتهى الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط ٢٥٥٠ أمبول مخدر غير مصرح بالاتجار فيه وحوالى ١١٠٠ عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات حيث تم تحرير ١٤١٩ محضر مخالفة متنوع، وإحالة جميع المخالفات ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.