اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العواصف الاستوائية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:11 م
الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العواصف الاستوائية اثار اعصار
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم حالة الطوارئ في ولاية تكساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الاستوائية "ماركو ولورا" التي بدأت في 23 أغسطس 2020 ولا تزال مستمرة، وفق ما نشرت وكالة واس.
 
وبحسب بيانٍ صادر عن البيت الأبيض، يخوّل إجراء الرئيس الأمريكي، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة ومختلف تدابير الطوارئ المصرّح بها.

الرئيس الأمريكي

حالة الطوارئ

تكساس

العواصف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة