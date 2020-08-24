وقال جيان إن ما وصفه بـ "التلاعب السياسي الذي يقوم به وزير الخارجية الأمريكي وغيره من الساسة الأمريكيين في سبيل احتواء الصين والحزب الشيوعي الصيني، محكوم عليه بالفشل والهزيمة، وإن العلاقات الثنائية بين البلدين تواجه حاليا صعوبات كبيرة، والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الطرف الأمريكي وحده".

وأضاف جيان أن "بعض الساسة الأمريكيين أثاروا النزاعات من جانب واحد، واتخذوا سلسلة من الإجراءات للتدخل في الشؤون الصينية وإلحاق أضرار بالمصالح الصينية، فضلا عن تشويه السياسات الصينية الداخلية والخارجية بشكل كبير، ما قوض بشكل مباشر العلاقات الصينية الأمريكية".