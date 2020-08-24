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الحرس الوطني الأمريكي يرسل قوات لـ كينوشا بسبب اضطرابات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:12 م
الحرس الوطني الأمريكي يرسل قوات لـ كينوشا بسبب اضطرابات الجيش الامريكى
كتب أحمد عرفة

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أرسلت السلطات الأمريكية وحدات من قوات الحرس الوطني إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين في ظل اضطرابات واسعة تمر بها عقب إصابة المواطن الأسمر جيكوب بليك، على يد الشرطة.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن قوات الحرس الوطني ستصل إلى المدينة لمساعدة سلطات كينوشا وأعلن مدير الطوارئ في دائرة كينوشا، غوراتسي ستيبلز، حالة طارئة في المدينة في الساعة 23:00، مشيرًا إلى بدء عملية إرسال قوات الحرس الوطني إلى المدينة.

وأعلنت السلطات المحلية نظام حظر التجول بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب المندلعة في كينوشا عقب إصابة بليك، المواطن من أصول إفريقية البالغ 29 عاما، برصاص عناصر شرطة في ظهره يوم الأحد، وتم نقله لاحقا إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

 

 

 

 


أمريكا

كينوشا

ويسكونسين

اضطرابات

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