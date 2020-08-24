الجارديان: بداية موجة كورونا ثانية فى نيوزيلندا وفرض الكمامات فى المواصلات

كتبت رباب فتحى

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن ، إن أكبر مدينة في نيوزيلندا ستظل مغلقة حتى منتصف ليل الأحد المقبل، وذلك للاستجابة للعدد المتزايد من إصابات فيروس كورونا.

وأصيب ما مجموعه 101 شخصًا بتفشي الفيروس في جنوب أوكلاند ، مما يجعلها أكبر تجمع في نيوزيلندا، وفقا لـ"الجارديان" البريطانية.

وقالت أرديرن إن المجموعة كانت ستصبح أكبر بكثير لو لم يتم فرض قيود المستوى الثالث بهذه السرعة ، حيث أصيب الناس في الكنائس ومراكز التسوق وفي الحافلات العامة.

وقالت يوم الاثنين "لولا المستوى الثالث ، لكانت هذه المجموعة انتشرت بشكل سريع ومتضاعف ".

وأضافت "هذه كتلة محتواة. لكنها أكبر واحدة لدينا. وهذا يعني أن الحالات ستستمر في الظهور لفترة من الوقت ".

كما أعلنت أرديرن أنه اعتبارًا من يوم الاثنين ستكون الكمامات في وسائل النقل العام إلزامية في جميع أنحاء البلاد ، على الرغم من أن البعض ، مثل أولئك الذين يعانون من صعوبات شديدة في التنفس ، سيتم إعفاؤهم.

في حديثها إلى النيوزيلنديين الذين أصيبوا بالإحباط بسبب الموجة الثانية من الفيروس بعد 102 يومًا من خلوهم من كوفيد19 ، أقرت أرديرن بأن عام 2020 كان صعبًا للغاية.

وتابعت: "إذا كان الأمر صعبًا - فهذا لأنه كان كذلك". "ولكن دعونا نتذكر أيضًا ، في عالم كان عام 2020 فيه مروعًا بصراحة ، نحن أقوياء ، وكنا لطفاء ، ونعمل بشكل جيد حقًا."

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مصدر التفشى غير معروف ، وتقول السلطات الصحية إنه قد لا يكون معروفًا أبدًا.