الثروة الحيوانية: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إننا نقترب من الاكتفاء الذاتي من اللحوم، مؤكداً أن احتياجات المواطنين هدف رئيسي.
وأوضح، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مال وأعمال"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية دينا سالم، أن إنتاجنا من الدواجن مليار و400 مليون، و13 مليار بيضة سنويا، وهو ما يغطى الاحتياجات ولدينا اكتفاء ذاتى من البيض، مؤكدا أننا على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن، وقريبا سيكون هناك تصدير لما يزيد من إنتاجنا.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 14 منشأة داجنة يمكن من خلالها التصدير إلى كافة دول العالم، وعلى أعتاب الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى، وتابع: "نعمل على فتح آفاق للتصدير والدول التي تقبل المنتجات الداجنة على مستوى العالم".
الثروة الحيوانية: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجنالإثنين، 24 أغسطس 2020 08:21 م
الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة
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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إننا نقترب من الاكتفاء الذاتي من اللحوم، مؤكداً أن احتياجات المواطنين هدف رئيسي.
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