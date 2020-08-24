التنمية المحلية ترفع كفاءة مواصلات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بـ5.5 مليار جنيه خلال 6 سنوات.. صور

تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام، من خلال هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، والتى كان آخرها تشغيل أول 20 أتوبيسا جديدا مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، بسعر التذكرة 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للرحلة كاملة، وذلك على 3 خطوط جديدة فى محافظة القاهرة.

وزارة التنمية المحلية، أكدت فى تقرير لها أنها أنفقت خلال 6 سنوات مبلغ 5.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لنقل عدد 2 مليون مواطن يومياً، حيث تم شراء نحو 1800 أتوبيس جديد، و7 أتوبيس كهربائى، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لنحو 1500 أتوبيس، ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلى ، والتعاقد على 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن الاهتمام برفع كفاءة وتطوير قطاع النقل العام فى المحافظات يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء المستمر بتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين فى المواصلات العامة، مؤكدة استمرارها فى رفع كفاءة المنظومة بالكامل فى جميع المحافظات.

ورصد اليوم السابع أتوبيسات هيئة النقل العام الجديدة فى القاهرة، من الداخل ومميزتها وأولها انها مكيفة الهواء وصديقة للبيئة ولا تصدر صوتا ولها إمكانية النزول بمستوى الأتوبيس لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ولها رامب لصعود ذوى الاحتياجات الخاصة ومريحة من الداخل.

وتعتبر الأتوبيسات الجديدة هى أول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الأتوبيس الكهربائى الذى يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 أتوبيسا تعاقدت عليها الهيئة لتصنيعها محليا، وتحمل شعار "بكل فخر صنع فى مصر"، كما أن الهيئة تسلمت عددا من نفس الأتوبيسات العام الماضى تعمل بالغاز الطبيعى ولكنها ليست مكيفة.