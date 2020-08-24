التضامن: 13 مليون و602 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 13 مليونا و602 ألفا و306 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية بداية شهر اغسطس الجارى.



كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد كشف أنه تم تشكيل لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين فى القطاع الخاص فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة المتجمدة وأن اللجنة أسفرت عن أحقية صرف مستحقات العلاوات الخمس لعدد من المؤسسات الصحفية وهما الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وشركة التوزيع المتحددة وروزالوسف لعدد 7203 مستفيد من صرف العلاوات الخمس لانطباق الشروط عليهم ،كما تم أيضا إدراج من سقطو من صرف الدفعة الاولى من العلاوات الخمس من اصحاب المعاشات من القطاع الحكومى وعددهم 27 ألف حالة وسيتم الصرف لهم جميعا اعتبارا من اول شهر سبتمبر المقيل.



وأضاف جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه تم دراسة موقف أيضا 232 منشأها من القطاع الخاص فيما يتعلق بالعلاوات الخمس وتبين أن منهىم 77 منشأة لا يتوافر شروط استحقاق العلاوات الخمس لهم وعدد 64 منشأة لديهم 24022 الف مستفيد من العلاوات الخمس، وسيقومون بصرف الدفعة الأولى أول سبتمبر أيضا كما يوجد 90 منشأة تقوم الهيءة بالمتابعة معهم منذ 3 أسابيع وفى حالة تقديم كافة المستندات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للعلاوات الخمس سيتم الصرف لهم لافتا إلى أن إجمالى من سيتم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطو من القطاع الحكومى أول سبتمبر المقبل يبلغ عددهم ما يقرب من 60 ألف مستفيد وسيتم ايضا صرف فارق المعاشات عن هذه العلاوات عن اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أول شهر سبتمبر المقبل.