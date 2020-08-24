اليوم السابع
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6 عناصر لخطة التنمية الاجتماعية للعام الجاري..

التخطيط: الدولة تستهدف 1.2مليون مواطن بحملات التوعية ضد الإدمان

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:57 ص
التخطيط: الدولة تستهدف 1.2مليون مواطن بحملات التوعية ضد الإدمان ادمان
كتب أحمد حمادة

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كشفت وزارة التخطيط عن العناصر الرئيسية التي يستهدفها برنامج التنمية الاجتماعية في خطة الموازنة للعام المالي 2020-2021 والتي تستهدف 6 عناصر رئيسية سواء على مستوى الأسر او الأفراد. 
 
وتضمن الأهداف الخاصة بمحور التنمية الاجتماعية:-
 
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1- حجم الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة إلى 18 مليون جنيه
2-   توفير 70 الف فرصة توظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب
3- تعزيز قدرات 40 الف سيدة في مجال قطاع الأعمال والتسويق
4- استهداف 1.2 مليون مواطن من خلال حملات التوعية ضد التعاطي والأمان 
5- إضافة 27 مركز  لعلاج الإدمان والتعاطي على مستوى الجمهورية 
6- رفع نسبة الاستثمارات المالية الخاصة ببنك ناصر.
 
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتنمية للمرأة والشباب، ويضم أنشطة دعم الأسر المنتجة والـتأهيل المهني والحرفي للشباب، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى برنامج تنمية الشراكات بهدف مُساهمة الأطراف الـمعنيّة في تحقيق التنمية الـمُستدامة، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيّات والمؤسسات الأهلية أو الوسائل الإعلامية أو الشركاء الدوليين، وبرنامج التطوير المؤسسي للجهاز الإداري؛ بهدف تحسين مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الـمقدّمة، مثل تطوير نظم وآليات الرقابة والمتابعة، وإدارة المعلومات، وتطوير الـموارد البشرية.
 
 

الإدمان

اخبار اقتصاد

علاج الإدمان

توعية ضد الأمان

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