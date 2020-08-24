"التجارب السريرية" يضع مصر على خريطة الأبحاث العالمية فى تغطية لتليفزيون اليوم السابع

محمد محسوب

أكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن الباحثين والأطباء في مصر كانوا ينتظرون صدور قانون الأبحاث السريرية منذ سنوات طويلة، مشيداً بموافقة البرلمان نهائياً عليه اليوم، قائلا إنه بمثابة خطوة على الطريق انتظرها الكثير من الباحثين وكل العاملين فى الحقل البحثى والطبى بصورة عامة منذ سنوات عديدة. جاء ذلك في التغطية الموسعة التي أجراها "تليفزيون اليوم السابع" حول موافقة البرلمان على القانون اليوم، حيث أعد الفقرة محمد محسوب، وقدمها تامر إسماعيل ورغدة بكرة.

وأضاف العدوى، أنه كانت تجرى أبحاث إكلينيكية فى مصر كثيرة، لكن كانت تمر فى المراحل الأخيرة منها على استحياء من خلال إدارة متخصصة فى البحث العلمي وأخلاقياته بوزارة الصحة فقط، لكن لم يكن هناك قانون عام وشامل للبحوث الإكلينيكية بصورة عامة، ولم يكن هناك كيان منظم لأخلاقيات البحث العلمى.

وشدد على أن القانون الذى تم إجازته من البرلمان بعدما أعيد من مؤسسة الرئاسة لإضافة وتعديل مواد تصب أساسا في مصلحة البحث العلمى ومنح حرية للباحثين والمراكز البحثية، وتم تعديل تلك المواد.

وأكد العدوى أن وجود قانون للأبحاث الإكلينيكية السريرية يضع مصر على الخريطة البحثية العالمية، حيث كانت هناك أبحاث عالمية تجرى فى مجوعة من الدول التى تتمتع بقوانين بحثية سرية بها وتتشارك هذه الدول فى الأبحاث، وبالتالى يكون لها نصيب من العقاقير الدوائية بأسعار مخفضة عند إجازتها، كما تمنح للمبحوثين استخدام الأدوية والعقاقير فى مجالات مرضية معقدة مثل الأورام وخلافة.