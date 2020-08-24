اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرهان يتسلم أوراق إعتماد سفير إثيوبيا قبل 24 ساعة من زيارة آبى أحمد

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:16 م
البرهان يتسلم أوراق إعتماد سفير إثيوبيا قبل 24 ساعة من زيارة آبى أحمد البرهان يتسلم أوراق إعتماد سفير إثيوبيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالى،فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، الاثنين، بالقصر الجمهورى أوراق إعتماد سفير
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بالخرطوم السفير يبلتال أميرو، والذى قدم أوراق إعتماده سفيرا لبلاده لدى الخرطوم. 
 
ونقلت وكالة أنباء السودان عن تصريحات صحفية، عقب تقديم أوراق إعتماده، للسفير يبلتال أميرو، إن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والسودان في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. 
 
وأشار السفير  إلى ترحيب رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، بزيارة رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي أبى أحمد غدا.
 
وأضاف السفير، أن الزيارة تعضد العلاقات الثنائية، وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.

رئيس الوزراء الأثيوبى

أبى أحمد

رئيس مجلس السيادة

السودان

عبدالفتاح البرهان

سفير إثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة