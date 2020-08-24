اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"البترول" تكشف عن تفاصيل إمداد الوادى الجديد بالغاز الطبيعى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:01 م
"البترول" تكشف عن تفاصيل إمداد الوادى الجديد بالغاز الطبيعى حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الكبيرة، مشيرا إلى أنه يجرى الاهتمام بمحافظات الصعيد والوادى الجديد أن تكون متواجدة على الشبكة القومية للغاز.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية، dmc أن هناك تكنولوجيا جديدة للغاز الطبيعى من خلال شاحنات لمحطات الوادى الجديد ويتم ضخه فى مواسير الشبكة.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أنه بناءً على تعليمات الرئيس نسعى لاستغلال الموارد الموجودة فى الدولة لخدمة المواطنين.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدأ خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط.

 


حمدى عبد العزيز

وزارة البترول

محافظة الوادى الجديد

اليوم

تكنولوجيا جديدة للغاز الطبيعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يوقع برتوكول توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحضور وزير البترول

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:39 م

وزير البترول يعلن بدء خطوات توصيل الغاز للوادى الجديد لأول مرة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:21 ص

مباحثات وزير البترول مع نائب رئيس شركة نافتوجاز الأوكرانية

السبت، 22 أغسطس 2020 09:34 ص

البترول: 8 اكتشافات جديدة بإحتياطى 10.6مليون برميل مكافئ لشركة بدر الدين

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:58 م

55 مليون دولار استثمارات التنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية 2019

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة