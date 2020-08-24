الإندبندنت: جونسون يدعو البريطانيين لإرسال أبنائهم للمدارس عند إعادة فتحها

لندن (أ ش أ)

ناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين البريطانيين لإرسال أبنائهم إلى المدارس عند إعادة فتحها الأسبوع المقبل، محذرا من أن ثمة حاجة لمزيد من المدرسين في داخل المدارس، وكان الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا قد حذر الوزراء لكونهم "مهملين إلى أقصى درجة"، قائلا إن المدارس تركت في الظلام فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.



وتقدم جونسون - حسبما نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية في موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين، بالشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين جعلوا المدارس "آمنة من فيروس كورونا".



وقال جونسون "من المهم إعادة أطفالنا إلى الفصول المدرسية كي يتعلموا ويكونوا برفقة أصدقائهم .. ولن يكون لشيء تأثير أكبر من فرص أطفالنا في العودة إلى المدارس".



وأشارت الصحيفة إلى أن تدخل جونسون يأتي بعد أسبوعين صاخبين للمدارس ووزير التعليم جافين ويليامسون - عقب أزمة نتائج التعليم الثانوي، والموافقة على أن تكون النتائج قائمة على تقييمات المعلمين وليس على المستوى العام للطلاب خلال الأعوام السابقة، والتخلى عن خوارزمية الكمبيوتر المثيرة للجدل التي قللت من درجات الطلاب - حيث يواجه ويليامسون انتقادات من زملائه المحافظين وكذلك نواب المعارضة.

وبينما يستعد جونسون للعودة إلى العمل بعد إجازته الصيفية، كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الصحة العامة البريطانية أن هناك 30 حالة لتفشي فيروس كورونا في المدارس الإنجليزية بعد إعادة فتحها في وقت سابق من هذا العام.

