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الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعاف 94 حالة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:24 م
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعاف 94 حالة كورونا - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة "الصحة" ووقاية المجتمع الإماراتية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 67.282 حالة، مقابل شفاء 94 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 58.582 حالة، وتوفى حالة واحدة ليصل إجمالي الوفيات 376 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات 67.007 حالة، مقابل شفاء 80 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 58.488 حالة، وتسجيل 3 وفيات جديدة ليصل إجمالى الضحايا 375 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت الوزارة عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمى إلى 66.617 حالة، مقابل شفاء 112 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 58.408 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 372 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.


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