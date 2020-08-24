الإسترلينى يتراجع أمام اليورو والدولار بعد عدم تحقيق تقدم فى محادثات بريكست

لندن (رويترز)

تراجع الجنيه الاسترلينى أمام اليورو الأوروبى والدولار الأمريكى اليوم الاثنين، مع استمرار القلق بشأن عدم تحقيق تقدم فى محادثات بريكست بين مفاوضى بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال الجانبان إنهما لم يحققا أى تقدم حقيقى فى أحدث جولة من المحادثات حول شكل العلاقات التجارية بين الجانبين بعد أن تنتهى فترة انتقالية فى نهاية ديسمبر كانون الأول.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبى فى يناير كانون الثانى لكنها حصلت على مهلة عام واحد لإجراء مفاوضات تجارية. والفشل فى الوصول إلى اتفاق سيجعل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد تقوم على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.

وبحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، كان الاسترلينى منخفضا 0.2 % أمام العملة الأوروبية عند 90.27 بنس لليورو.

وتراجعت العملة البريطانية 0.15 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3063 دولار، بعد أن هبطت بأكثر من 1 % يوم الجمعة.

وقال محللون أن المستثمرين سيحولون تركيزهم هذا الأسبوع إلى بنك انجلترا المركزى وأى علامات على أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر.

والمستوى الحالى الذى يستهدفه بنك انجلترا لسعر الفائدة هو 0.1 % بعد أن خفضه مرتين منذ مارس عندما كان 0.75 %.