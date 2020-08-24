الأقصر تودع الدكتور رفعت عبود نقيب الصيادلة الأسبق بعد صراع مع المرض.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ودعت محافظة الأقصر، الدكتور رفعت عبود أحد أشهر رجال الخير والصيادلة الذين لهم باع طويل فى العمل الخيرى والخدمى للمجتمع طوال السنوات الماضية، ونقيب الصيادلة الأسبق لعدة سنوات، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ومن جانبها نعت مديرية الشون الصحية بمحافظة الأقصر الدكتور رفعت عبود، وقالت المديرية:- (تنعي مديريه الشؤون الصحيه بالأقصر ببالغ الحزن والاسي عموم محافظه الاقصر في وفاه نقيب صيادلتها الأسبق الدكتور رفعت عبود وهو الرجل الذي شرف اخلاق المهنه علي مدار حياته، ألهم الله عز وجل أهله الصبر والسلوان).

ويقول محمود نجم مسئول هيئة الإستعلامات بمحافظة الأقصر، أن الدكتور رفعت عبود كان نقيب الصيادلة الأسبق بمحافظة الأقصر لعدة سنوات، وكان رجل خدوم ومحب للخير للجميع ويقف مع الجميع فى كافة الأزمات والمواقف طوال حياته، وكان يتولى إدارة جمعية جنود المسيح لليتامى والفقراء بمحافظة الأقصر، وذلك منذ نشأتها طوال السنوات الماضية، وظل يقدم الدعم اللازم ورعاية المئات من الفتيات اليتامى فى تلك الجمعية وباقى المؤسسات بجانب تقلده عدة مناصب كبرى فى المحافظة.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذى رقم 5 لعام 2020 وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الادارات والمديريات بالمحافظة، وتناول المجلس التنفيذى عددا من الملفات كان على رأسها مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الاعتماد اللازم لمبنى السجل المدنى الجديد بمركز إسنا حتى يبدأ العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأوضحت قيادات الصحة خلال الاجتماع، أنه تم ربط ملفات المواطنين التابعين للوحدة الصحية بقرية طفنيس على مركز طبى قرية الكيمان بإسنا والكائن على بعد لا يزيد عن 3 كيلو متر عن الموقع الأول، بجانب وجود 59 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، تم اختيارهم طبقاً للموقع الجغرافى على حسب الكثافة السكانية.



الأقصر تودع الدكتور رفعت عبود نقيب الصيادلة الأسبق بعد صراع مع المرض (1)



الأقصر تودع الدكتور رفعت عبود نقيب الصيادلة الأسبق بعد صراع مع المرض (2)



الأقصر تودع الدكتور رفعت عبود نقيب الصيادلة الأسبق بعد صراع مع المرض (3)