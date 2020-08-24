الأساور لتحديد المسافات الفاصلة فى عالم ما بعد كورونا بشركة فى دبى

رويترز

مع عودة حوالى 100 موظف للعمل في مكتب شركة إعلامية في دبي، وجد المديرون ضالتهم في استخدام الأساور كوسيلة لتجنب الارتباك والحرج بخصوص إرشادات التباعد الاجتماعي وترمز الأساور بألوانها المختلفة إلى الطريقة التي يرغب بها الموظف في التعامل مع الآخرين.

وفي حفل استقبال لمجموعة كرييت ميديا جروب، يمكن للموظفين الاختيار بين إسورة المعصم الخضراء للإشارة إلى أنهم مستعدون للتحية بالملامسة بقبضات الأيدي والصفراء التي تعني الاستعداد للحديث دون ملامسة. أما السوار الأحمر فيعني أن الموظف يريد الاحتفاظ بمسافة بينه وبين الآخرين.

وقال توم أوتون، العضو المنتدب في الشركة "يمكن لأي شخص الدخول إلى حفل الاستقبال، واختيار أحد هذه الأشرطة ووضعها حول معصمه لتعطي إشارة واضحة جدا لأي إنسان يتعامل معه حول المدى المسموح به للاقتراب".

فقد يكون للأفراد وجهات نظر متباينة حول طريقة التصدي لمرض كوفيد-19.

وقال أوتون "فيما يتعلق بالاختيار الشخصي... لا توجد طريقة سهلة ليعرف بها الناس من أين أتى هذا أو ذاك".

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن البلاد شهدت زيادة "مُقلقة" في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة 67 ألف حالة بينها 376 وفاة.

وقال مسؤول حكومي يوم السبت إن الإمارات قد تعيد تطبيق حظر التجول الليلي في بعض المناطق إذا ظهرت بها زيادة كبيرة في حالات كوفيد-19.

وفي مبنى كرييت ميديا جروب، يشعر بعض الموظفين بالارتياح إزاء عودة الحياة الاجتماعية والعمل من المكاتب، لكن البعض الآخر لا يزالون يتوخون الحذر.

وقال محمد أبو يوسف ، مدير وسائل التواصل الاجتماعي بالشركة، وهو يشير إلى السوار الذي اختاره لنفسه باللون الأصفر، "بشتغل في مجال التصوير فبنقابل كتير ناس وأنا عندي أهلي في البيت شوية كبار في العمر فلازم آخد احتياطاتي".