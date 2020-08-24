اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن تحذر مواطنيها بالخارج من التعامل مع جهات غير رسمية للعودة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:00 م
الأردن تحذر مواطنيها بالخارج من التعامل مع جهات غير رسمية للعودة علم الأردن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين في الخارج الراغبين بالعودة لأراضي المملكة، من التعامل مع جهات او مجموعات غير رسمية تدعي تقديم المساعدة لهم بالعودة لأراضي المملكة.

ووفقا لوكالة الانباء الأردنية "بترا"، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الجهات او المجموعات بإرسال رسائل أو الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي عن تنظيمهم رحلات عودة للأردنيين في الخارج، مبينا أن أي عملية عودة للمواطنين الأردنيين يعلن عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية أو جهات حكومية فقط.  


الاردن

خارجيه الاردن

اخبارالاردن

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة