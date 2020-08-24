اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. حفرة عميقة بحى ثانى المحلة تهدد حياة المواطنين

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:00 ص
اضبط مخالفة.. حفرة عميقة بحى ثانى المحلة تهدد حياة المواطنين
الغربية عادل ضرة

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اشتكى أهالى منطقة منشية البكرى التابعة لحى ثان المحلة من تجاهل المسئولين لحفرة عميقة بشارع الـ55 الرئيسى تهدد بسقوط المواطنين والسيارات بداخلها.

ورصد اليوم السابع وجود حفرة عميقة بقطر 3 متر وعمق 3 متر بالشارع الرئيسى بمنطقة منشية البكرى بدون تغطية.

ولجأ الأهالى إلى إلقاء القمامة بداخلها وسط غياب وتجاهل المسئولين بالحى ومجلس المدينة وعدم تغطيتها حفاظا على ارواح المواطنين قبل وقوع الكارثة بسقوط السيارات والمواطنين بها.

وطالب الأهالى محافظ الغربية بسرعة التدخل ووضع حل جذرى لهذه الحفرة وتغطيتها حفاظاً على أرواحهم.


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حفرة عميقة بالمحلة

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