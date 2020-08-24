اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:30 ص
خالد صلاح
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اشتباكات فى "الشانزليزيه" بعد هزيمة باريس سان جيرمان لدورى الأبطال

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:00 ص
اشتباكات فى "الشانزليزيه" بعد هزيمة باريس سان جيرمان لدورى الأبطال الشرطة الفرنسية
كتب الوكالات

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اندلعت اشتباكات فى الساحات المحيطة بملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، بين جماهير الفريق والشرطة عقب الخسارة فى نهائى دورى أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، ونشبت أحداث الشغب بين المشجعين والشرطة، أثناء المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا المقامة فى العاصمة البرتغالية لشبونة، ما أجبر الشرطة على إخلاء الساحات المحيطة بملعب "حديقة الأمراء"، وحاول بعض المشجعين إغلاق الشوارع فى محيط الاستاد، وحاول بعضهم شق طريقهم من الشانزليزيه إلى ساحة الجنرال شارل ديغول، ولكن تم منعهم من الوصول إليها من قبل الشرطة، التى استخدمت الغاز المسيل للدموع عدة مرات.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تقوم مجموعات صغيرة من مثيرى الشغب من مشجعى كرة القدم بإشعال النيران والألعاب النارية، وترديد الشعارات المناهضة للحكومة ومحاولة إشعال النار فى حاويات القمامة.
 
وقد تم فتح ساحات الشانزليزيه أمام الجماهير لمدة ساعتين لمتابعة المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، وفى منطقة ملعب "Parc des Princes"، ووفقا لإذاعة "فرانس إنفو" فقد اندلعت اشتباكات فى منطقة الملعب بين الشرطة وبعض مثيرى الشغب.
 

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