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ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 75% والعظمى 36

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:00 ص
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 75% والعظمى 36 طقس اليوم
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين بالقاهرة العظمى  36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.
 
وشهد أمس الأحد،  طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة،   فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .
 
كما شهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .
 
 

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