ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل وسط صعود 17 قطاعاً

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 23.20 نقطة ليصل إلى مستوى 7925.13 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.41% رابحاً 36.23 نقطة ليصل إلى مستوى 8828.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 69 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.83%، أعقبه قطاعي النقل والسلع الرأسمالية بنسبة 0.67%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.16%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.07%.

وقفز 100 سهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 7.68%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 4.94%، ثم سهم "باتك" بنسبة 3.93%، فيما تراجع 73 سهماً على رأسها سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 4.12%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 2.20%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 141.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، لمساهميها عن قرار مجلس إدارتها في جلسته المنعقدة أمس الأحد، الدخول في مفاوضات بخصوص إبرام اتفاقية شراء مع المصفى القضائي في بلجيكا لشراء أصول شركة سي جي باور بلجيم (تحت التصفية)، وتتضمن الأصول مكائن ومعدات ومخزون وبرامج تصميم وحقوق ملكية فكرية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سي جي باور بلجيم التي سيتم شراء أصولها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع المحولات الكهربائية، كما أنها تقوم بتقديم الدعم الفني لشركة مصنع محولات الطاقة السعودية وشركة وسكوسا (شركات تابعة).

كما قرر المجلس في نفس الجلسة البدء في إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في بلجيكا لنقل أصول شركة سي جي باور التي سيتم شراءها وذلك في حال إتمام صفقة الشراء، تأتي هذه القرارات انسجاماً مع خطة الشركة لتوطين ونقل التقنية إلى مصانعها في المملكة العربية السعودية.