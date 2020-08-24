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إنفو جراف.. تخفيضات اشتراكات المترو للجمهور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:00 م
إنفو جراف.. تخفيضات اشتراكات المترو للجمهور إنفو تخفيضات اشتراكات المترو
كتب ـ رضا حبيشى

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ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الركاب باستخراج اشتراكات للاستفادة من التخفيضات الممنوحة عليها، ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن تخفيضات اشتراكات الجمهور بكافة أنواعها.

 

تخفيضات اشتراكات المترو (1)
 

 

تخفيضات اشتراكات المترو (2)
 

 

تخفيضات اشتراكات المترو (3)
 

 

تخفيضات اشتراكات المترو (4)
 

 

 

 

 

 1ـ اشتراك شهرى بإجمالى 60 رحلة وتخفيضاته كالتالى:

تصل نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3%.

التخفيض للمرحلتين بعدد 16 محطة 45.2%.

التخفيض لثلاث مراحل بعدد 25 محطة 55%.

يصل التخفيض إلى 40% لأربع مراحل بعدد 39 محطة .

2ـ النوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوى بإجمالي 180 رحلة وتخفيضاته:

التخفيض لمرحلة بعدد 8 محطات 44.4%.

يصل التخفيض للمرحلتين بعدد 16 محطة إلى 50%.

يصل التخفيض لثلاث مراحل بعدد 25 محطة إلى 57.8%.

التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل بعدد 39 محطة.

 3ـ النوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي وتخفيضاته كالتالى:

تصل نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2%.

يصل التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%.

 


مترو

اشتراكات المترو

اشتراك المترو

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