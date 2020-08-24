إنفو جراف.. تخفيضات اشتراكات المترو للجمهور

كتب ـ رضا حبيشى

ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الركاب باستخراج اشتراكات للاستفادة من التخفيضات الممنوحة عليها، ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن تخفيضات اشتراكات الجمهور بكافة أنواعها.

1ـ اشتراك شهرى بإجمالى 60 رحلة وتخفيضاته كالتالى:

تصل نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3%.

التخفيض للمرحلتين بعدد 16 محطة 45.2%.

التخفيض لثلاث مراحل بعدد 25 محطة 55%.

يصل التخفيض إلى 40% لأربع مراحل بعدد 39 محطة .

2ـ النوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوى بإجمالي 180 رحلة وتخفيضاته:

التخفيض لمرحلة بعدد 8 محطات 44.4%.

يصل التخفيض للمرحلتين بعدد 16 محطة إلى 50%.

يصل التخفيض لثلاث مراحل بعدد 25 محطة إلى 57.8%.

التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل بعدد 39 محطة.

3ـ النوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي وتخفيضاته كالتالى:

تصل نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2%.

يصل التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%.