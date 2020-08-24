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إنفوجراف.. مصر تمتلك 48 ميناء منها 15 تجاريا و33 تخصصيا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:42 م
إنفوجراف.. مصر تمتلك 48 ميناء منها 15 تجاريا و33 تخصصيا انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح من خلاله أن قطاع النقل البحري بوزارة النقل، يستهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية، من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية لهذه الموانئ، فضلًا عن التحول إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإفريقي والعالمي من خلال 48 ميناء تمتلكهم مصر حتى الآن، 15 تجاريا و33 تخصصيا.
 
 
وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠
 
وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 
 

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