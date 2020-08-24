إقبال ملحوظ على حديقة حيوان الجيزة.. والكمامة وعدم التلامس أبرز الإجراءات

كتب عز النوبى تصوير حسن محمد

شهدت حديقة حيوان الجيزة التابعة لوزارة الزراعة إقبال ملحوظ من قبل زوراها وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية سواء على منافذ الدخول او داخل الحديقة، وذلك بعد اعلان ، فتح جميع حدائق الحيوان اليوم الاثنين منها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات، تشمل "حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا



وقالت الدكتورة مها صابر ، مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه تم رش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات وزيادة مصادر الطاقة للعلائق المقدمة للحيوانات ، وتدعيم الحدائق الاقليمية ببعض طيور الزينة والزواحف وتحديث طرق العرض بها واضافة عروض جديدة ، واجراء الصيانة لمرافقها وعرض الولدات الجديدة بها ليتمتع جمهور الاقاليم بمشاهدة الحيوانات البرية، والتنسيق مع مرفق الاسعاف بالجيزة وذلك من منطلق حرص الحديقة على الزوار بغرض تواجد عدد من عربات الاسعاف خارج سور الحديقة ، وذلك لمواجهة أى حالات مرضية طارئة مع وجود حقائب اسعافات أولية داخل نقاط الحديقة لمواجهة أى طارئ



وتعمل إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات، على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة، إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع ،منها تحديد الكثافات لا تزيد عن 3 الالف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزوار ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول ، الالتزام بالكمامات ، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم ، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس ، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة ، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

فيما تواصل إدارة حديقة حيوان الجيزة، تحسين وتطوير أماكن إيواء الحيوانات بالحدائق بما يتناسب مع المعايير الدولية، حيث قامت حديقة الحيوان بالجيزة بإنشاء قفص جديد لقرود الكابوشي بالقرب من حديقة الطفل وتجميل المنطقة المجاورة بمساحة أكبر، تتوافق مع أعداد أكبر لضم أكبر عدد ممكن وتكوين مجموعات جديدة.







موظف قطع التذاكر



وجبه الافطار داخل الحديقه



جوله الاسد داخل القفص



الوز داخل البحيره الخاصه به



الاسر داخل الحديقه فى اول يوم



دخول الزائرين للحديقه



بوابه حديقه الحيوان من الخارج



الاسد داخل القفص



الام وطفلها



الزرافه



الظبي فى حديقه الحيوان



الظبي



الفهد



القاء نظره على الحيوانات



الكشف الحرار ي



المكتبه من الداخل



بحيره البجع



بوابه حديقه الحيوان



تعقيم اليدين بعد قطع التذاكر



تعليمات الاجراءت الاحترازيه



رش حديقه الحيوان بالمياه



شباك تذاكر الحديقه



طائر البجع



طفل يدخل الحديقه



طيور البجع داخل البحيره



عربه المكتبه المتنقله



فتيات فى الحديقه



فرحه الاطفال باعاده الافتتاح



فرحه طفل باعاده الافتتاح



فرحه طفله باعاده افتتاح الحديقه مره اخري



كتب المكتبه المتنقله